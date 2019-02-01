男討欠債與贈錶 反遭心儀女子刺頸亡

2019-02-01 18:26

〔記者陳慰慈／新北報導〕34歲男子鄭凱軒不滿心儀的女子陳逸如已有男友，竟收受他送的萬元手錶，還向他借錢，他也懷疑陳女舉報他涉嫌藏毒，約陳女至汽車旅館要她還錢，陳女趁機開車逃跑，鄭男持棍棒攔車，強行進入車內，二人拉扯間，陳女隨手抄起車內的藍波刀，刺向鄭男頸、胸等多處，造成鄭男失血過多死亡，新北地檢署今依涉犯殺人罪將陳女起訴。

起訴指出，鄭男與陳女有金錢糾紛，同時懷疑先前涉嫌毒品案，是陳女向警察告發才被查獲，鄭男懷恨在心，前年7月22日約陳女到新北市泰山區一家汽車旅館，抱怨陳女：「錢沒跟我處理好又報警抓我」，之後鄭男開車載陳女離開摩鐵，陳女趁鄭男在加油站廁所洗手時，跳到駕駛座將車開走，打電話向吳姓男友求救，鄭男見狀攔計程車尾隨。

陳女駕車逃到泰山區明志路附近一處停車場，被鄭男發現，鄭男持棍跳上引擎蓋後，從駕駛座車窗進入車內，兩人在車內發生拉扯，她隨手拿起原本就放在車上的藍波刀，朝鄭男頸部、右胸刺去，見鄭男鮮血直流，她嚇得下車向機車騎士求救，鄭男開車撞倒機車後，繼續開了一段路，下車倒地，緊急送醫不治。

庭訊時，陳女辯稱，兩人在車上拉扯時，不小心刺到鄭男，否認故意殺人及兩人有感情糾紛；吳男則證稱陳女有向鄭男借款5000到1萬元，他在停車場看到鄭男追向陳女，之後看到鄭男時他已全身是血跟刀傷。

因陳女朝鄭男頸、胸等致命部位刺去，加上藍波刀驗出陳女DNA，檢方依此認定陳女有殺人犯意，今將她起訴。

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