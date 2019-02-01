獵雷艦案4官員被彈劾 僅慶富老董一家等5人被起訴

2019-02-01 16:51

〔記者黃建華／高雄報導〕海軍獵雷艦採購弊案，監察院調查認定前海軍司令陳永康（現任國家中山科學研究院董事）、前海軍副司令浦澤春（現任總統府戰略顧問）、高雄市政府前海洋局局長王端仁、農委會漁業署研究員陳文深等4人有重大疏失，今通過彈劾4人，移送公懲會懲戒。不過，高雄地檢署當初偵辦此案，只就詐貸案起訴慶富老董陳慶男一家三口與前執行長簡良鑑、顧問李維峰等5人，至於王端仁和軍方、漁業署，都無人因此案遭起訴，目前詐貸案在高雄地院審理中。

儘管獵雷艦弊案鬧得沸沸揚揚，但雄檢去年搜索慶富、調閱軍方當初招標文件展開調查後，僅查出慶富公司涉嫌虛偽增資、詐貸63億元，依違反公司法、商業會計法、偽造文書、洗錢、銀行法的詐欺及背信等罪嫌，起訴慶富董事長陳慶男一家三口與前執行長簡良鑑、顧問李維峰等5人。

檢方並建請法院判處陳慶男（78歲）有期徒刑30年，併科罰金10億元；對陳的兒子、慶富副董事長陳偉志（46歲）求刑25年，併科罰金6億元；前執行長簡良鑑（47歲）被求刑20年、併科罰金3億元，陳慶男妻子陳盧昭霞（75歲）及慶富顧問李維峰（50歲）未遭求刑。

至於一銀主辦聯貸案的刁姓經理，檢方認定他未涉及不法，處分不起訴。

檢方指出，當初獵雷艦決標，慶富與台船被評定同分「抽籤」勝出，無法證明有任何不法。此外，前高雄市海洋局局長王端仁介入「喬地」、軍方招標評選是否涉弊、銀行聯貸有無不法及高層施壓等慶富案牽扯的藍綠政治人物，皆因查無不法實證，全數簽結。

目前詐貸案正由高雄地院審理中，其中，慶富少東陳偉志已棄保潛逃出境，慶副老董陳慶男則在押，已多次開庭。

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