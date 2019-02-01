50公尺就有4支電線杆！ 民代協調地下化改善路狹

2019-02-01 17:10

〔記者張軒哲／台中報導〕潭子區潭子街因銜接雅潭路，車輛出入頻繁，但該路段短短50公尺就有4支電線杆與1座電箱佇立，因道路狹小常有大小車爭道，險象環生。立委洪慈庸今日邀集中央、地方相關單位進行會勘，要求周邊高壓電桿及電箱遷移地下化工程盡速動工，並配合周邊「綠空廊道-鐵路高架化騰空廊帶」計畫，進行整體市容綠美化，提升地方生活品質與交通安全。

潭子街高壓電桿遷移會勘包括立法委員洪慈庸、市議員蕭隆澤、台灣電力公司台中區營業處設計經理江豪、台灣鐵路局彰化電務段副段長張芳榮、台中工務段施工室主任陳俊吉、台中市政府建設局新建工程處、潭子區公所、潭秀里里長楊明智等多位地方代表到場關心，並由台電說明目前現況及改善周邊高壓電桿地下化及電箱遷移等工程規劃。

洪慈庸指出，潭子街位在潭子火車站旁，附近緊鄰學區、市場、宮廟、商店等，是當地人潮、車潮往來頻繁的要道，但現況道路僅約50公尺就有4支電線杆與1座電箱佇立，影響用路人視線與行車空間，摩托車行經須不停閃躲，大小車爭道險象環生，也曾發生擦撞車禍，30年來地方鄉親極期盼改善，經過楊明智里長反映，她也立即舉辦多次會勘討論，並持續跨單位溝通協調，請中央、地方相關單位儘速規劃遷移。

洪慈庸說，現場電線杆問題，經會勘協調請台電、台鐵共同評估周遭可遷移空間，並要求盡快於春節後動工、今年中完工，讓街道更完整，以方便用路人並美化都市景觀，也希望潭子電線杆遷移地下化工程可改善該區域交通情況，並配合周邊「綠空廊道-鐵路高架化騰空廊帶」計畫，進行整體綠美化發展。

蕭隆澤表示，電線杆問題已久，感謝洪慈庸委員召集台鐵、台電、市府會勘，盼盡快改善問題，讓行車往來交通更安全。

楊明智說，該區域車流量大，潭子街目前為3線道，希望電線杆遷移後可規劃新增車道，讓雙向直行、轉彎車分流，避免車輛回堵雅環路路口。

江豪表示，電線杆及電箱遷移下地技術層面沒有問題，但鐵路高架下空間須簽長期合約，將同步另尋周遭合宜遷移地點，待擇定將可進行電線杆與電箱遷移下地工程。

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