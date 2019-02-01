台鐵南勢站傳1人落軌亡 800返鄉旅客等接駁

2019-02-01 17:22

首次上稿 16:15

更新時間 17:22

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗市南勢火車站下午3點多，發生1人落軌遭過站列車輾死意外，台鐵警方現場處置，於1個半小時後排除，旅客搭乘原列車持續北上。警方調查，死者為台中市豐原區27歲郭姓男子，現場留有遺書，內容表示因自身患有亞斯伯格症，長期無法與社會融入，選擇輕生結束生命。

台鐵122次北上自強號，於15點19分通過苗栗南勢站西線時，月台有1人跌落至路線上，遭列車撞擊當場死亡。

因列車停車後，後端尚有停靠月台，台鐵原計畫讓車上旅客約800人，由2204次及176次接駁。不過，經警方現場迅速處置，經拍照蒐證後，請禮儀社協助將屍體、碎塊撿拾入袋後，台鐵改請旅客搭乘原列車，於4點41分持續北上。

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