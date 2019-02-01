誹謗邱太三關說被判賠80萬 黃越宏批法官「知法犯法」

2019-02-01 16:44

〔記者溫于德／台北報導〕資深媒體人兼名嘴黃越宏，前年在法治時報與政論節目中接連批評前法務部長邱太三、為妻子宋富美關說回任法官；在邱要求道歉不成後，黃挨告加重誹謗並附帶民事求償300萬元。民事部分，台北地院昨日判黃應賠償80萬元；黃今直批法官「知法犯法」。

黃越宏去年9月底被依散布文字誹謗罪，判拘50日，得易科罰金5萬元。

至於民事，一審昨判黃越宏應賠償邱太三80萬元。黃稍早受訪時批本案判決「根本是違法」，原因在於，去年12月13日以「偏頗」等理由、聲請承審的林姓法官應迴避，但林姓法官認定無理由裁定駁回，黃認為，明明有附理由卻被認定未附理由，害得媒體「打臉」報導他，黃越宏因此在今年1月初向檢方提告林姓法官誹謗罪。

黃越宏也說，本案上月24日時再開時，他再度聲請法官迴避，但林姓法官仍未准許而做出昨日判決，然而，依民事訴訟法第32條第1項規定，當法官與他是訴訟間當事人時，法官不可以審他的案子，「本案判決因而明確違法。」

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