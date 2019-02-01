過年火警高峰 議員籲加強設備採購保障消防員安全

2019-02-01 16:36

〔記者蕭婷方／台北報導〕年節期間家戶開火用電高峰，易肇生火警，據統計，去年北市光是春節期間火災就有68件、占全年3.1%。北市議員黃郁芬調閱資料指出，在北市消防員人力長期未補足前提下，救災用於判斷與指揮的重要工具之一紅外線顯像儀嚴重不足，平均各分隊僅一具，甚至有過於老舊不敷使用的現象，消防員打火效率與安全成疑慮，呼籲市府盡速編列預算，保障市民與消防員安全。

對此，北市消防局災害搶救科長黃建華說明，今年有編列預算添購8具顯像儀，優先提供予市區與勤務量較高的分隊，由於消防員個人防護裝備添購需求多，僅能規劃分年添足，最快4年每個分隊就可有兩具顯像儀，並鼓勵各界捐贈。

紅外線顯像儀用於救災能幫助消防人員辨別空間內物體之熱源分布情形，並偵測溫度範圍0度C至1千度C等功能，讓消防人員在火場可以迅速找到受困人員及隱藏的火源，提升災害現場救災效率。

黃郁芬指出，一個分隊至少需要2部紅外線顯像儀，救災現場分隊長為指揮官，是站在火場外面，小隊長則為帶隊官，帶領消防弟兄進入火場救災；在只有一具設備下，如果是小隊長攜帶紅外線顯像儀，則指揮官就沒有設備可以用，無法精確的指揮和判斷，如果火場內的弟兄遇到狀況，也沒有另一部儀器可以協助救援。

黃郁芬調閱資料發現，台北市消防局目前45個分隊中，扣除忠孝、永吉、建國、後港4個不負責救災的救護分隊之外，其餘41個救災分隊目前僅有43具紅外線顯像儀，而當中有2具是較久年代前購入，其中甚至有一具已不堪使用。

相較於鄰近的桃園市，事長鄭文燦鑒於桃園曾經歷過大型火災的痛苦經驗與教訓，各救災分隊已完成配置2部紅外線顯像儀。

黃指出，紅外線顯像儀因為已被推廣使用，購買成本已由一具59萬下降為30萬左右，每一個分隊再購置一具也不會花太大一筆錢，呼籲市府在人力不足情況下，更要添購關鍵器材，將錢花在刀口上，同時保障消防人員和市民身命財產安全。

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