妄想妻外遇揮刀捅腹刺頸 殺人未遂判4年

2019-02-01 16:23

［記者陳恩惠／台北報導］罹有精神疾病的58歲李姓男子長期懷疑妻子外遇，去年5月15日晚間8時餘先打110報警指稱「我丈母娘他們要來殺我們全家」後，突然持折疊刀朝妻子腹部刺2刀，妻子倒地被他壓制，竟再猛刺頸部，外出的兒子聽到媽媽的呼救聲，返家與李男扭打，左小腿也被刺傷；士林地院審結，將李男依殺人未遂罪判處有期徒刑4年，傷兒的部分判2月，得易科罰金6萬，服刑完畢或赦免後，令入相當處所，施以監護3年，可上訴。

法官審酌，李男和妻兒是夫妻、父子至親，遇事應以協調溝通的方式解決處理，但李男犯案時，因精神疾病影響，對妻兒等心生不滿而分別萌生殺人、傷害的犯意，先後持摺疊刀刺擊妻子、傷害兒子，致妻兒身心受創至鉅，考量去年2月19日曾因幻覺攻擊遭強制送醫，經李妻請求重判，量處主文所示之刑。

法官說，李男犯案時，因受精神疾病影響，導致辨識行為違法的能力顯著降低，且服藥順從性差，實難期待李男出獄後得自我約束以按期自行就診或依囑服藥控制病情，難保他無復發可能，顯然潛藏危害公共安全疑慮，經醫生建議李男接受強制治療，併予宣告刑之執行完畢或赦免後，令入相當處所，避免李男因疾病對個人、家庭及社會造成危害。

判決指出，李男因吸食迷幻藥品、酗酒，自2017年起，陸續出現胡言亂語、被害妄想及多疑症，雖然因被害妄想症在2018年2月間住院治療，但出院後服藥情形不規則，以致聽幻覺再次出現。

去年5月15日晚餐後，李男受精神疾病影響，一下說客人要來，一下又責怪妻子有婚外情，晚間8時39分，李男突然打電話報案，表示「丈母娘要來殺全家」，結束通話後，突然由客廳拿起折疊刀，朝正在後陽台整理垃圾的妻子的腹部、頸部攻擊，兒子聽到呼救返家，反遭李男持刀在後陽台及客廳攻擊成傷。

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