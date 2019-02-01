加拿大美語師租透天厝種大麻 照明、灑水全自動化

2019-02-01 15:50

〔記者邱俊福／台北報導〕加拿大籍李姓男美語老師，涉嫌在桃園市龍潭區承租透天厝後，自網路購買大麻種子，於屋內自行研發耕種設備，以照明、灑水全自動化方式種植大麻，刑事局偵三大隊第二隊、北市警刑警大隊第五隊據報追查，前天搗破，逮捕李男與起獲大麻163株，以及市價約120萬元的乾燥大麻花893公克與生長燈具等大批設備。

警方調查，52歲李男來台10多年，平時生活非常低調，沒有任何前科紀錄，以美語家教為業，半年前竟因認為大麻在加國已合法化，開始自行透過網路在國外網站訂購大麻種籽、藥劑、園藝設備等，利用國際郵件運送方式進口，加以自行研發耕種設備，親自在租屋處裝配水電管線及架設相當規模的種植環境。

特殊的是，該種植設備是設計圓桶形培養植物生長架，搭配生長燈具，自動化照明、灑水裝置，以利加速大麻生長，4個月即可收成，完全異於傳統室內栽種模式。

李男到案後，表示種植大麻都是自己吸食，並非圖利。警方認為是避重就輕，正進一步查察大麻的販毒網絡。

去年8月間，警方據報後，經長期蒐證，前天赴桃園市龍潭區的租屋處查察，將李男逮捕，查獲大麻163株、乾燥大麻花893公克，以及生長架、灑水裝置、生長燈具、穩壓器、定時器、電扇、除濕機、營養液、開根液、化學試劑、大麻種子、層架等大批贓證物。

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