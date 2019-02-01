基隆10多歲小姊弟失聯未入學 高市警方鍥而不捨花4個月尋獲

2019-02-01 15:07

〔記者黃良傑／高雄報導〕嫁到基隆的越南新住民阮氏，因丈夫離家疏於顧家，又工作不穩，她帶著10歲、13歲的兒女，南下高雄尋親、生活，一雙子女於去年9月失聯未入學達4個月，高市少年隊察覺母女戶籍悄然遷到高雄，積極查訪多月，終於找到小姊弟，勸說讓2人就近高雄入學。

高市警方去年底接獲通報，基隆市某國中、國小李姓姊弟失聯，2人於去年9月新生報到卻未入學，惟校方提供的資訊有限，為了解小姊弟是否死亡、失蹤、搬遷、越區就讀何種因素，以保障學生的受教權益。

協尋期間因缺少明確有利的線索，高市少年隊小隊長韋德平率偵查佐鍾志宏、鄧惟玲等人，循原住基隆市當地警方提供線索，研判阮氏應是帶小姊弟2人南下依親生活，因而疏忽了子女入學時間。

警方前往苓雅區租屋處查訪並未發現，原來已經搬家，房東表示曾見過「鳳山姊姊」來找過房客阮氏，警方從居所附近同國籍新住民查訪得知，阮氏來已10多年仍未取得身分證，在台停留時間屆期須返回越南，小姊弟的行蹤仍成謎。

少年隊鍥而不捨，待阮氏今年回越南一月底回台，聯絡社工介入關懷，勸她讓孩子回到學校上課，並協助2姊弟轉學高雄就近入學，李妺妹感謝警察叔叔的用心，也希望能讀書，學習好國語、跟上課業。

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