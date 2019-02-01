北宜公路將實施區間測速 盼遏止危險駕駛

2019-02-01 15:23

〔記者陳薏云／新北報導〕萬里隧道自去年7月開始實施區間平均速率執法以來，車輛違規比率減少94.3%，有此前車之鑑，新北市政府警察局擴大實施，規劃北宜公路19.1k至23.1K實施區間平均速率執法，預定4月1日清明連續假期前正式執法。

北宜公路是國道5號的重要替代道路，通行需求相當龐大，且沿途道路蜿蜒曲折，常有汽機車超速甚至危險駕駛，鑑於近年來北宜公路死傷交通事故頻傳，警方與交通部公路總局第一區養護工處雖推動多項設施如設置多處固定式超速照相取締設備、設置跨越雙黃線自動偵測等，但都無法遏止超速行為。

2016年20.5公里處3日內連續發生2件死亡交通事故，2017年、2018年19至23公里間亦發生4起死亡交通事故案件，於該路段事故發生比例甚高，新北警爰規劃於北宜公路19.1k至23.1K實施區間平均速率執法，期能有效降低車速，減少事故發生。

北宜公路速限為40公里，為清楚告知駕駛人實施區間速率執法之範圍，在測速起點與終點位置，均會設置「區間測速起點」、「區間測速終點」之牌面，另依「道路交通管理處罰條例」第7條之2規定，於起點前方100公尺至300公尺，設置「測速照相」警告牌面外，並加掛文字為「前方區間測速」之附牌，用以區別現行測速照相執法方式，請駕駛人依速限行駛。

經觀察現行北宜公速車流通行情形，行車速率超過60公里占總流量10.41%，以假日違規比例較高，車種部分以機車行車速率超過60公里比例較高，實施初期將以行車速率超過60公里之違規車輛優先取締，對一般駕駛人並無影響。

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