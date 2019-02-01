過年值勤員警有熱食可吃 市議員贈太平警分局百箱韓國泡麵

2019-02-01 14:43

〔記者蘇金鳳／台中報導〕再過幾天就是過年，一般民眾有9天假期，但很多員警需值班，無法連休，甚至晚上還要值班，台中市議員李麗華為了讓值班的員警一旦肚子餓有熱食可以吃，今天贈送100箱的韓國泡麵給太平警分局的員警，讓值勤員警肚子餓就有泡麵可吃。

春節期間警方推動「加強重要節日安全維護」，無法如一般民眾可以連休，甚至還有值夜班，同時，過年期間，很多餐廳及小吃店都會停止營業，值勤的員警可能只能選擇到超商覓食。

為了讓值班的員警一旦肚子餓有熱食可以吃，市議員李麗華與台中市活力社區關懷協會理事長莊博昌及理監事等人贈送100多箱的韓國泡麵給太平警分局，由分局長張則誠代收。

李麗華說，6、7年前在年前就會贈送泡麵給太平警分局，過去多送國產泡麵，但因爆發食安，因此改送韓國泡麵，這些泡麵相當好吃，她自己很喜歡吃，很多員警也很喜歡吃，特別是年輕的員警很喜歡吃辛辣的泡麵，因此買了很多箱，來滿足年輕員警的口味；分局長張則誠則對李麗華每年都會送分局泡麵表示感謝。

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