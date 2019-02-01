獨家》男欠債被表姊軟禁30小時 警獲報10分鐘救人

2019-02-01 13:54

〔記者王宣晴／新北報導〕32歲的黃姓女子不滿24歲的周姓表弟欠債不還，竟夥同2男1女控制周男及其徐姓女友行動，帶往新北市蘆洲、淡水的超商、民宅軟禁長達30小時，過程中監視周男使用手機，逼迫他對外籌錢，最後周男被帶往蘆洲忠義廟口廣場，被迫坐在機車上吹風10小時，周男趁監視嫌犯不備，透過臉書訊息向認識的員警求救，蘆洲警方獲報趕緊前往查看，順利救出周男及女友，並將現場4名嫌犯帶回偵訊。

警方調查，住在基隆的周男有多項前科，過去曾住在黃姓表姊位於五股的租屋處，卻積欠租金，加上零碎的花費，共欠了4萬5千元，但周男卻久拖不還，黃女心生不滿，上月28日晚間6時許，掌握周男行蹤，派人將他從北市信義區吳興街的超商強押上車，帶往新北市蘆洲的一間洗車場。

過沒多久，周男的徐姓女友也被帶到洗車場，兩人遭到控制軟禁，除了上廁所外都只能坐在椅子上，再利用手機對外籌錢時，一旁則有人在旁監控，讓周男無法對外求救。

隔日凌晨0時許，黃女找30歲的陳女、24歲的鄔男、20歲的張男等人騎車載周姓情侶檔前往淡水民族路的超商，想逼迫周男領錢還債，直到凌晨4點，才又轉移陣地，將兩人押往陳女位於淡水新民街的住處，軟禁長達12小時。

但周男卻始終還不出欠款，黃女等人失去耐心，恐嚇道：「超過凌晨12點還沒付錢就自己看著辦！」並再騎車將情侶倆帶回蘆洲，將兩人控制在忠義廟口前的機車上，並進一步將徐姓女友的手機沒收，只准周男用手機籌錢。

當晚10時許，在忠義廟口前吹了10個小時冷風的周男見時限將至，但他卻仍籌不出錢，此時他發現監視他的嫌犯鬆懈，趁機使用臉書訊息，向認識的警察求救：「我被人壓在蘆洲忠義廟口，你可以來救我嗎？」員警收到訊息趕緊通報，蘆洲警方前往查緝，10分鐘內將周姓情侶黨救出，並將4名嫌犯逮捕到案。

警方表示，因為嫌犯使用機車移動，控制位置也多在超商、廣場等人潮來往處，反而不易察覺被害人遭到軟禁，4名嫌犯到案後也供稱並未限制周姓情侶行動，還提供吃喝，只是希望周男還錢，但因周男指證歷歷，警方訊後依妨害自由、恐嚇取財罪嫌將4嫌送辦。

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