男留紙條說要闖事業 1年後卻成了白骨

2019-02-01 14:25

［記者許倬勛／桃園報導］1名住在桃市復興區的許姓男子，去年底到山區勘察用水管路時，瞥見樹上留有繩索，近看赫然發現樹下散落著白骨，嚇得趕緊報警，警方推測為男子上吊身亡，由於現場未留有證件、遺書，難指認出身分，遺體遲無法入土為安，但大溪警方鍥而不捨，長期持續追蹤調查，終於過年前夕確認往生者身分，讓分隔陰陽兩地的家人再度團圓。

由於死者被發現時，只剩下白骨無法比對指紋，警方公布DNA也無人認領，一直安奉在殯儀館內，事隔近1年，大溪警分局長興派出所員警蘇俞勳依舊積極查訪、比對，近日聽聞轄區內有民眾稱56歲的姪子在去年清明節後就失蹤，一直不知道家人的下落，蘇俞勳主動到八德尋訪該名尚姓失蹤者的妹妹，表示哥哥當時留下紙條說要去外地投資，卻從此一去不返。

尚家人難接受親人已逝的消息，經員警苦口婆心勸說，最後才同意進行DNA鑑定，無奈尚女的父母皆過世，仍缺1位旁系血親比對，蘇透過鑑識組協助，通知高雄的員警幫忙採集到尚女哥哥的指紋，經比對結果證實死者正是尚女失聯的哥哥。

尚女說，冥冥中好像自有安排，哥哥選在過年前夕通知家人，似乎想回家團圓重享天倫之樂，雖然一時半刻難消化至親自戕的悲痛，但很感謝警方的鼎力相助，讓分隔兩地的親人能再次團圓。

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