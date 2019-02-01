小心扒手 雙姝警「街頭糾察隊」超有綜藝梗

2019-02-01 14:28

〔記者許國楨／台中報導〕台中市天津路年貨大街開跑後這幾天吸引許多人潮，警方為加深民眾防扒竊及防搶等意識，派出吸睛的雙姝女警拿著大字報出任務擔任街頭糾察員，提醒民眾遠離被不宵之徒盯上的危機，並將過程拍製成短片加強宣導，讓被「糾正」民眾很有感更有民眾直呼，超有綜藝梗。

「街頭糾察隊」短片是第二分局推出的街頭直擊紀錄片，宣導主題包括防竊（扒）、防搶、防詐騙小撇步，並精心製作大字報讓民眾加深印象，遠離被不法之徒盯上的危機，由公園派出所吸睛雙佩（珮）女警吳佩蓉與余珮毓，在天津年貨大街出任務擔任一日街頭糾察員，檢視民眾是否因年節採買，在熙熙攘攘的年貨大街疏於照顧自己的財物。

街頭直擊過程中果然有民眾忘了將包包拉鍊拉上，甚至是背了後背包拉鍊未閉合，這些都有可能成為歹徒眼中得以偷搶的肥羊，糾察員馬上追上前並拿出寫著「包包斜背遠離車，財物隨身不離眼，拉鍊閉合放身前，低頭分心易丟包，大額提款請護鈔」的大字報逐字唸出提醒。

此外該分局也利用轄內採買年貨人潮眾多的東興市場，邀請市場主委與員警及志工持舉交通安全宣導標語及相關文宣，向民眾實施防制酒駕及行人路權交安宣導，提醒民眾「酒後不開車」、「指定駕駛」及「酒後代駕」等交通安全觀念以保障用路人安全，期能降低交通事故發生。

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