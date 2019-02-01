機車未停待轉區直接左轉 吃「闖紅燈」罰單獲撤銷

2019-02-01 13:48

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄一名江姓女子前年騎機車綠燈通過同盟路與興安街口，未停「待轉區」就直接90度左轉，卻被另一方向的員警誤以為她闖紅燈，逕行開單舉發，江女向交通局申訴無效，提起行政訴訟，高雄地院行政庭判江女勝訴，撤銷罰單。

據了解，江女於2017年4月28日17時24分許騎機車，在高雄市三民區同盟路與興安街口，遭指涉嫌闖紅燈而遭交通大隊三民一分隊員警逕行舉發開罰1800元。江女接獲罰單後不服向高雄市交通局申訴無效，仍於去年7月3日開立裁決書裁罰1800 元，並記違規點數3點。

江女不服，提起行政訴訟，高雄地院行政庭審理時，江女否認闖紅燈，強調她是綠燈時通過停止線，而警方只提供有綠燈以及沒有燈號之照片，未提供她闖紅燈的證據。

江女並說，她是騎在同盟路上到該路口時，先往右然後90度轉彎，「是沒有在待轉區待轉，不是闖紅燈」，要求撤銷罰單。

法官勘驗員警密錄器影像及翻拍照片認定，同盟路方向為綠燈，該路口設有兩段式左轉標誌，原告江女最初出現在畫面時，是從右方待轉區騎出，興安街至同盟路口也不是連通的道路，故江女陳稱「騎在同盟路上未經待轉而至該路口」，當有可能，法官因此判決撤銷江女罰單。可上訴。

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