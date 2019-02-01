國一南下彰化交流道入口5車追撞1傷 車陣回堵車道封閉

2019-02-01 12:33

〔記者張聰秋／彰化報導〕〕今天接近中午12時，國道一號南下接近彰化交流道入口處，發生1輛聯結車與4輛自小客車追撞事故，1名女駕駛輕傷送醫檢查，暫無大礙，這起車禍造成南下路段塞車，車陣回堵約7公里，國道3隊已全線封閉車道，僅剩路肩可供通行，肇禍原因仍待釐清調查。

國道第3公路警察大隊指出，車禍發生於今天上午11時56分，位於國道1號南向199公里處，靠近要下彰化交流道的入口路段，車禍目前正由員林分隊處理中，工務段、拖吊車已抵達現場處理， 車輛走走停停，要等車禍事故現場完全排除，路況會慢慢恢復順暢。

被送往衛福部彰化醫院的傷者是名26歲的自小客車女駕駛，院方表示，傷者送來醫院時，頭部與額頭撕裂傷，意識清楚，暫無大礙。

目前南下路段塞車嚴重，國道3隊提醒用路人提早於南下王田、彰化交流道先行下高速公路，改走替代道路。

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