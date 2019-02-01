欠賭債洩個資供學長轉賣牟利 糊塗警判刑3月

2019-02-01 12:53

〔記者陳慰慈／台北報導〕35歲鄭姓偵查佐於在新北市樹林警分局任職期間，配合已離職的游姓學長，違法查詢2名民眾個資，游男再將個資賣給何姓徵信業者，獲利6千元，新北地院認為鄭員因自身負債就利用職務，洩漏民眾個資，動機不良，今依洩密、違反個資法判鄭員徒刑3月；游男徒刑2月，得易科罰金6萬元；何姓徵信業者徒刑2月、得易科罰金6萬元，緩刑2年，得接受三場法治教育及支付國庫1萬元，可上訴。案發後，鄭員已被調地工作，並調整為制服行政員警。

判決指出，2016年11月，林姓債主找上徵信社，委託時任業務經理的何女，代為查詢2名欠債者的個資及車籍資料，並匯款3萬元至徵信社，何女接案後，透過「微信」以每筆資料3000元代價，找到游男，游男已離開警界，得知鄭員因積欠綽號「狗兄」網路簽賭版主30萬元賭債被催討，遂以此為由，表示若幫他查詢車籍等資料，可代為向「狗兄」說情允分期償債。

鄭員被說服，2016年11月8日及同年11月11日，在辦公室利用公務電腦，登入查詢2名欠債者個資及名下車籍資料，抄寫下來後交付給游男，游男再將個資轉交給何女，從中獲利6千元，何女再交付給林男用於討債。事後林男將2名欠債者個資製成「尋人啟事」傳單，張貼於其中一名欠債者住處附近，對方報警此事才曝光。

檢方偵訊時，鄭員坦承犯行，供稱未從中獲利，因游男未離職前，曾熱心提供許多破案線索，抱著回報的心態調閱個資給他，游男、何女也均認罪。法院審理時三人也對犯行坦言不諱。

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