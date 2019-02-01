「敢報警試試看！」咖啡情人座老闆涉恐嚇、性侵旗下小姐

2019-02-01 12:56

〔記者周敏鴻／桃園報導〕經營咖啡情人座的桃園市王姓男子，去年8月10日與旗下坐檯小姐A女發生性行為，事後A女指控，王男恐嚇她「敢報警試試看」，還強抓她手腕，她才無奈就範。桃園地檢署調查，案發後A女與王男透過通訊軟體頻繁聯絡，「字語間難察有何厭惡、畏懼之情」，因王男妨害性自主罪嫌不足，已予他不起訴處分。

A女指控，當天凌晨3點多，王男（48歲）假稱要談公事，要求她前往他住處，之後王男就強搶她的手機與包包，讓她無法對外求援，再抓住她的手腕，性侵她得逞，過程中王男還恐嚇她：「敢報警試試看！」

檢方說，A女的男友作證供稱，A女本來想要息事寧人，是他苦勸A女才到醫院驗傷並提告，與A女供稱「她於案發後自行前往醫院驗傷」，明顯不符。加上A女案發後，等到王男洗完澡、快睡著之後才離去，離去之後仍頻繁與王男透過通訊軟體聯繫，且「字語間難察有何厭惡、畏懼之情」，與一般性侵害被害人的情緒有違。

檢方說，A女指控王男強制性交，並無其他客觀證據足以佐證，因王男涉犯妨害性自主案件罪嫌不足，已予他不起訴處分。

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