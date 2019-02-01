姊弟戀變調 狠男勒斃女友伴屍1天自首被起訴

2019-02-01 12:53

〔記者黃建華／高雄報導〕「姊弟戀」變調，共進晚餐，竟成曾姓女子最後一餐！高雄苓雅區去年10月22日晚間發生一起情殺案，28歲洪姓男子邀年紀大他8歲的曾姓女友到住處共進晚餐，未料曾女要求分手，洪男竟勒斃曾女，伴屍近1天才打110自首稱「我殺了女友！」高雄地檢署偵結，將洪男依殺人罪起訴。

據了解，洪嫌為機械工程公司外包契約工，死者為同公司文書，案發後，死者母親等家屬認屍後痛不欲生，堅稱死者與兇嫌洪男僅是同事，沒有交往，要求洪嫌須付出代價。

不過，檢方起訴指出，洪男因工作於2018年6月認識曾女，同年7月開始交往，去年10月22日晚間，洪男以通訊軟體邀曾女前往其河南路住處二樓共進晚餐。未料，曾女要求分手並欲離去，洪男竟從後以手勒住曾女脖子，直到失去意識窒息死亡才鬆手。

洪男見闖下大禍，呆立現場伴屍近1日，才打電話向110說「我殺了女友！」並表示願意接受裁判，警方到場將他逮捕。

檢方偵查，調閱路口監視器影像，確認曾女遇害當天是獨自騎車到洪男住處後，就未再出來，死因為頸部動脈遭壓迫無法呼吸缺氧窒息死亡。

檢方並查出，洪男曾有因感情糾紛傷人並自殘就醫紀錄，洪男坦承勒住曾女脖子「直到不動了，我才放手」，檢方因此將洪男依殺人罪起訴，但認定洪男適用自首要件，建請法官斟酌是否減輕其刑。

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