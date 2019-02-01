白天築堤晚上盜採砂石 挖走比世界盃足球賽場還大面積

2019-02-01 12:57

〔記者許國楨／台中報導〕陳姓砂石業者利用承攬苗栗縣一處堤防工程機會，盜採大安溪河床砂石運出販賣，短短兩個內就挖走比一個世界盃足球賽場還大的面積，警方經長期蒐證完備上週收網，當場查獲陳男及挖土機駕駛、砂石車駕駛、把風等6名犯嫌，並查扣挖土機、砂石車、監視器等證物送法辦。

台中市刑大偵八隊日前接獲線報，有不法業者在台中市與苗栗縣交界的大安溪達觀段河床盜採砂石，查出該大安溪「士林堤段加強保護工程」位於苗栗縣泰安鄉士林村，由李姓女負責人經營的營造公司承包工程，69歲陳男經營的砂石公司為協力廠商，合法挖取土方及工程用料（砂石）均放置於陳男的砂石場土石堆置區中。

未料陳男利用運輸混凝土、鋼筋等進料作業時，趁著黃昏及夜間盜採運砂石販售，且該處地處偏僻，不易被人發覺，因此肆無忌憚，一再為之，經警方漏夜跟監滿載砂石的曳引車，發現盜採砂石均售予另家砂石公司。

警方上週蒐證完備後行動，在台中市和平區士林壩下方約1.5公里處（大安溪河床）發現陳男經營的砂石公司所屬挖土機、砂石車正趁夜盜運砂石，立即執行搜索，當場查獲陳男等人送辦，並將做案機具交由經濟部第三河川局扣押。

偵八隊長李振榮表示，事後經會同相關單位前往大安溪達觀段河床盜採區會勘，遭盜採土方約2萬6560立方公尺，面積約長200公尺、寬50公尺，比一個世界盃足球賽球場還大，在政府實施「採售分離」防堵盜採砂石機制後，已少見這類案件，惟陳男等人仍試圖以合法掩護非法，盜挖河床砂石獲取暴利，對於生態及水土保持將造成重大影響，訊後全案依竊盜罪、違反水利法等罪嫌送辦。

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