冒妒火燒毀岳母住處 判刑8年4月還要賠償

2019-02-01 12:23

［記者楊政郡／台中報導］男子邱永光懷疑林姓妻子外遇（2016年10月離婚），兩人分居期間偷偷在妻子車上安裝GPS，還多次恐嚇「要讓你身敗名裂，在后里待不下去」等，更嚴重是妒火中燒，一直想著妻子與外遇對象在一起，竟到林妻娘家放火，燒毀岳母及其母舅等人住處，邱男被依公共危險判8年4月定讞，民事庭再判邱男必須賠償前妻及前岳母、前母舅等約68萬元。

判決書指出，邱永光與林姓前妻在2012年結婚（2016年10月法院調解離婚），兩人在2015年6月就相處不睦而分居。但邱懷疑林妻外遇，分居期間也妒火中燒，2015年8月在林妻使用的自小客車底盤偷偷安裝GPS，約兩週後林妻將車子送修才發現。

分居期間邱多次打電話給林妻恫嚇稱：「要讓你身敗名裂，在后里待不下去，然後沒有工作在公司待不下去」、「我有時候快忍不住想要動手打你你知道嗎」、「我做出什麼行為來我告訴你就像當初我跟你還在交往的時候，你躲到廁所的那一次一樣」 、「就不要再來一次，再來一次我一定殺了妳，我打到妳全家都不認識你」等語，令人心生畏懼。

而2015年8月邱永光一心想著林妻與外遇對象共處，越想越生氣，開車到林妻娘家，在已往林妻使用的房間外走道放火，火勢迅速蔓延，鄰居發現後報警，幾乎整棟透天古厝全面燒毀。

此案刑事部分邱男被判處8年4月有期徒刑及得易科罰金6個月（妨害秘密與恐嚇罪部分）。另林姓前妻及娘家林母、母舅等人住處被燒毀，提起民事賠償，法官判決應賠償林姓前妻精神慰撫金8萬元，及房子修復費約60萬元。

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