國道1號7車追撞 85歲男乘客險缺氧急送醫

2019-02-01 11:09

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕國道1號北上43K，今天上午7點多，發生7車追撞事故，消防獲報到場，發現有2名乘客受傷，其中一名85歲男性乘客，平日均靠給氧維持生命，車禍發生後，氧氣險用完，所幸消防人員緊急將他送醫、提供氧氣，暫無大礙。詳細肇事原因仍待國道警方進一步釐清。

國道警方初步調查，年約41歲胡姓男子駕駛大貨車行經43.2公里林口B交流道出口前，疑似未注意前方已經回堵停等，直接追撞前方小客車，導致1大車6小車共計7部車事故，造成倒數第2台自小客車31歲孫姓駕駛及羅姓乘客受到輕傷，現場回堵約2公里。經員警實施酒測，7位駕駛人皆無酒駕情形，詳細肇事原因有待警方釐清。

桃園市消防局指出，今天上午7點59分接獲報案指稱，國道1號北上43k發生車禍，消防人員到場發現有7輛車追撞，現場兩人受傷，另有一位原本就是要到醫院就醫的患者。

桃園市消防局表示，受傷的2人，孫男額頭6公分撕裂傷，右小腿1公分擦傷，頸部疼痛，羅姓軍人則是左腳踝疼痛，頸部疼痛，至於另一名從苗栗要到林口長庚回診的85歲男性傷者，有慢性阻塞性肺炎、胃癌病史，平時由看護協助給氧，但車禍發生後，氧氣已快用盡，由消防隊員許玉民協助將他抱出，轉由救護車協助給氧送長庚醫院。

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