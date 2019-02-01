侵占手機轉賣3千 事後超過10倍3萬5千元賠償

2019-02-01 11:42

［記者楊政郡／台中報導］3年前陳男涉嫌侵占友人詹女一支手機，出售得款3千元，簡易庭判他拘役25日，因未賠償詹女，檢察官再上訴，陳男趕緊以2萬元和解，法官審酌手機價值不高，且已和解，改判拘役15日，易科罰金需1萬5千元，他侵佔得款3千元，事後要付出3萬5千元代價。

判決書指出，2016年5月陳男看到詹女臉書張貼出售「iPhone6型號MG4J2ZP/A」手機訊息，陳主動告知可代為尋找買主，並詢問詹女行動電話之配備及功能，但詹女交付手機時希望以9千元售出，陳表示這支手機無法賣到這個價錢，詹女表示那就不賣了，且要求陳拿回手機，但陳卻遲遲沒有交還手機，至詹女報案之前，陳私下竟以3千元出售，且避不見面。

詹女說該支手機是仿冒品，當初是以7千元購得，但她委託販售希望價格是9千元，法官認為可見手機的價值應不超過9000元。

而此案簡易庭判處被告拘役25日，卻是檢方不服提起上訴，檢方認為被告還沒有賠償被害人，應該再判重一點。法官審酌審理期間，被告與被害人已達成和解，且賠償2萬元完畢，已超過手機價值，如果維持拘役25日稍嫌太重，改判拘役15日。

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