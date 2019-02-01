好想去中國！李全教聲請解除限制出境 駁回確定

2019-02-01 11:25

〔記者溫于德／台北報導〕國民黨籍台南市議會前議長李全教被控賄選，台南高分院更一審去年7月依違反公職人員選舉罷免法判刑4年，褫奪公權5年，李已上訴。至於案發後遭限制出境的他，再度以赴中國辦理房屋過戶手續，且國內總資產達2.6億元，無逃亡可能為由，向台南高分院聲請暫時解除限制出境，仍於去年底遭駁回，案經抗告，最高法院駁回確定。

想出國的李全教告訴台南高分院，每次賄選案開庭傳他必到，積極配合司法調查，從未無故不到情況，且家中尚有高齡父，個人在台房屋與土地也有90筆，依政府公告現值達新台幣2億6823萬9046元，若有意逃亡，應會迅速積極處分名下財產，卻無任何變動。

李全教也說，依刑事訴訟法相關規定，行刑權時效將長達37.5年，對他來說如同終身監禁，若逃亡會導致無法返台對父母盡孝道，且即便賄選案判刑確定須入獄，執行2年即可依法聲請假釋，實在無逃亡必要。

李全教強調，2012年間，在中國福建省平潭購入預售屋，至今未過戶須辦理，加上近期對岸嚴厲行使打房政策，打算赴中過戶完畢後馬上出售，以免擴大損失，但手續均須他親身辦理，才能順利完成。

李全教盼在提出高額保證金並責付給律師蔡進欽後，獲暫時出國7日。

但合議庭認為，賄選案尚由終審審理中，並審酌李全教提出的海峽交流基金會公證書與說明函等，並未記載非李全教親身辦理過戶不可，去年12月27日裁定駁回。案經抗告，最高法院駁回確定。

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