鼻酸！阿嬤火場中緊緊抱孫 3人成焦屍家屬悲痛

2019-02-01 11:03

〔記者楊金城／台南報導〕台南市下營區今天發生重大火警，嬤孫3人逃生不及，燒成焦屍，台南市消防局火調科、台南市警局鑑識中心進入火場勘驗，確認嬤孫3人死在1樓後方房間，61歲阿嬤黃玉雪死前還緊緊抱住1名孫子，令人鼻酸。

警方調查，屋內1家10口3代同堂，共住有阿嬤黃玉雪、長子、女兒、女婿等4個大人、6名孫子，計3大4小由2樓前陽台逃出。凌晨3點45分起火點疑在1樓後方廚房，台南市消防隊出動13車37消，但現場2、3樓火勢猛烈，4時39分火勢熄滅。

死者是61歲黃玉雪、8歲馮姓孫子、6歲馮姓孫女，3人在1樓後方房內燒成焦屍，阿嬤還緊緊抱住其中1名孫子。

死亡的一對孫子，是黃阿嬤的次子馮忠輝夫婦的子女，夫婦在桃園工作，子女由阿嬤帶大，嬤孫感情很好。馮忠輝凌晨接到惡耗，今天早上6點多趕回下營區中營老家，黃婦的丈夫也回家善後。

逃生的黃婦的女兒、女婿，急忙呼救：屋內還有人，快救人，黃婦的長子安撫小孩。下營區長姜家彬代表市長黃偉哲發慰問金60萬元給家屬表達關懷。

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