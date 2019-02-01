巧！涉遷移4幽靈人口恰贏4票當選 被查到GG了

2019-02-01 10:12

［記者楊政郡／台中報導］台中市梧棲區安仁里新當選里長白火陽，去年選舉得票307票，以4票之差，打敗現任里長薛志富，贏得選舉，但正好被查出疑似非法遷移4名「幽靈人口」，中檢今依妨害投票起訴白火陽夫妻兩人，4名幽靈人口均緩起訴，並已對白火陽提起當選無效之訴。

起訴書指出，白火陽（69歲）參選第三屆梧棲區安仁里長選舉，而早在2018年元月就在籌畫，向不知情的蔡婦誆稱，因其友人的小孩要念梧棲國小，需要寄放戶籍，蔡婦同意並拿出房屋租賃契約書給白妻，白妻再把資料交給汪婦，並由汪婦代理到梧棲戶政事務所，將汪自己及張姓、2文姓共4人，戶籍遷入蔡婦的戶籍。

4人順利被台中市選委會編入安仁里的選舉人名冊，4人在11月24日當天也都分別前往投開票所票。

而無獨有偶，這次選舉現任里長薛志富得票303票，白火陽得票307票，以4票之差奪下里長寶座，而選後也由台中市選委會公告當選為安仁里里長，為現任里長。

中檢除起訴白火陽夫妻涉嫌妨害投票罪起訴，並對白火陽提起當選無效之訴。

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