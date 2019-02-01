怎麼這麼傻！學長誆稱有「劫難」 她竟脫光幫他「弄出來」

2019-02-01 01:02

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市某大學林姓男大生以通訊軟體line詐騙學妹小如說「會有車關劫難，須以偏門化解」，這偏門是讓他在身上畫符，再由小如把他的「精液弄出來」。小如信以為真，讓林男在校內儲藏室性侵得逞。台南高分院依性侵罪判林男3年6個月徒刑。

判決指出，林男明知學妹小如（化名）無意與他交往，竟利用學妹年輕識淺、對鬼魂、厄運之事深信及畏懼的心態，設局欺騙女方加以性侵。

林男先在2016年10月2日以手機line告知小如，宣稱「妳最近會遭遇不只1個『車關』劫難，須以偏門化解，方法是妳要把衣服脫掉，讓我在妳身上畫符，妳還要把我的精液弄出來」。小如誤以為真、於隔日上午在學校的行政大樓1間儲藏室內，讓林男對她性侵得逞，林並要求小如不得對外張揚。對此部分案情，林男坦承犯行。

此外，林男又於同年10月26日上午在大學內某棟大樓男廁內，讓小如對他性器官進行「口交」。林男說：「當時是問小如可不可以再一次？小如回說『你都敢約了，我為何不敢去？』」這次雙方是合意性交，並非以化解車關為由騙小如口交。

小如說，第2次「學長」說要再解車關、於10月26日上午同樣在校內要她脫衣、讓學長在其身上畫符，接著學長脫掉褲子，要她對其性器官「打手槍」，等到學長快射時，要她跪在其生殖器前、射精在她嘴巴裡，她起身時還不小心把精液吞下肚。

二審法官調查表示，第2次口交案，除了小如指述，小如與林男的line對話內容無法證明這次口交是林男再以解車關為由騙小如性侵，因小如與檢方的舉證均不足，只能認定林男在第2次口交案無罪；但此案還可上訴。

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