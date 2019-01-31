寶可夢「比雕」被遺忘20年 故宮小編呼喚：來走走吧

2019-01-31 23:49

〔即時新聞／綜合報導〕「比雕」不要哭，你還有我們跟故宮！日本的人氣動畫《精靈寶可夢》從第一款遊戲推出以來，已經風靡世界各地20多年，遊戲、動畫到手遊等媒體受到不同世代孩子的喜愛；但資深的寶可夢迷都知道，「比雕」已經被「小智」忘在「常盤森林」20年了！故宮小編在在臉書貼出《宋 李安忠 竹鳩》的文物圖，對比雕疾呼「我們永遠是你的後盾」！

在《精靈寶可夢》系列動畫中，男主角小智是在1999年1月28日無印篇，將飛行系寶可夢「比鵰（舊譯，今譯為大比鳥）」放在常盤森林，保護當地的野生同伴波波，當時還承諾的「等辦完事情以後，我馬上就會回來」，結果一晃眼20年過去了，小智好像忘了這件事，寶可夢迷們一路追蹤，結果不了了之。

今年1月28日是比鵰被小智遺忘的20周年，故宮小編在當天發文，對比雕喊話：「20年的等待，如果累了，心冷了；別忘了，來故宮走走，最近有很多鳥朋友在這，我們永遠是你的後盾。」隨文還附上南宋著名畫家李安忠的畫作《竹鳩》，還標註「愛牠養牠請勿棄養牠」、「到底還要在常磐森林等多久」。

故宮小編安慰比鵰之際還順便行銷展覽的舉動，也讓網友紛紛笑翻「故宮小編從來沒讓我失望過」、「身為無印元老，就這樣被騙20年」、「這小編一定是78年級的」、「 故宮小編真的超威」。

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