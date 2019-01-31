長髮男警「吃考丙」 打行政訴訟「二連敗」

2019-01-31 21:56

〔記者楊國文／台北報導〕「長髮男警」又敗訴！保二總隊警員葉繼元自認因蓄留長髮，2015年考績被打丙等，遭性別歧視，向台北高等行政法院提起行政訴訟，請求撤銷丙等處分，最高行政法院維持原審見解，認定保二總隊對葉男考核並無程序瑕疵，或事實認定的違誤，且無不遵守一般公認價值判斷的標準，昨判葉敗訴定讞。

最高行政法院今天這項判葉繼元敗訴定讞案，加上他不滿2014年考績被打丙等興訟，日前也被最高行判敗訴定讞，葉男已經是「二連敗」了。

本案源於葉繼元提告主張，2015年他總共被保二總隊記19支申誡，其中，保二總隊竟以他蓄留長髮，不符合「整飭員警儀態」的要求為由，共記他17支申誡，使得他在2015年的年終考績得到丙等，保二總隊顯然違法。

葉繼元認為，留長髮的原因，是基於性別認同的理念，而依目前國際趨勢，應給予包容、尊重才對，也才符合性平法的精神，不能只因為他留長髮即大量記申誡，請求應撤銷考績丙等處分，並要求保二總隊賠償精神慰撫金50萬元。

台北高等行政院認為，警察為行使公權力的公務人員，也是第一線執法者，言行舉止都受民眾關注，服裝必須讓民眾容易辨識其身分，警政署於2003年為落實警察團隊紀律、維護警察執行職務的專業形象等，訂定儀容重點要求事項，通令全體警察人員穿著制服執行勤務，應一律遵守，放眼美國等47個國家，也對男女警察髮式有不同規範，我國對員警儀容有不同的要求，並未違反性平法的疑慮，沒有性別歧視。

此外，葉繼元被打丙等考績，是綜合多項考核內容的結果，並無不當，判他敗訴。葉繼元不服，上訴最高行政法院。

最高行認為，北高行判決並無不當，而且，葉繼元於2008年報考警察時，已知悉有訂定儀容要求事項，且員警須一致遵守，因此今駁回葉男上訴，全案定讞。

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