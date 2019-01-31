黃偉哲新春慰問軍警消 「神捕」所長王者音：很榮幸

2019-01-31 22:01

〔記者萬于甄／台南報導〕台南市政府今晚展開軍、警、消新春慰問，共分5組前往48處關懷，市長黃偉哲則前往玉井分局楠西分駐所、玉井消防分隊等地慰問，感謝警消在重要節日依舊值勤工作，維護市民年節安全，黃偉哲也贈送年節慰問禮品，並祝賀執勤人員新年快樂。

黃偉哲表示，感謝所有員警、消防人員的辛勞，以及義警、民防、義交、守望相助隊、志工等協勤民力，共同投入治安、交通與服務的工作；過去一年交出一張受市民肯定的成績單，台南治安及服務之滿意度更受到中央及地方民眾的肯定，相當不容易。

台南玉井警分局楠西分駐所所長王者音和警員顏進財去年12月12日在深夜巡邏執勤時，原想熱心幫助民眾，孰料，碰上擁槍的通緝犯陳宏宗，王者音被遭開5槍身受重傷，如今已恢復健康，黃偉哲今也特前往關心慰問。

王者音從事警職34年10個月，預計在今年4月生日前退休，王者音也說，「希望退休之前陳宏宗能趕緊落網，這也是他的心願」，而市長今能前來慰問，也深感榮幸。

此外，副市長王時思今晚前往永康警分局慰問，得知大灣派出所女警蘇靖媚日前「霸氣」斥喝持刀男的英姿，特頒獎表揚鼓勵，王時思也說，蘇員雖然外型看起來柔弱嬌小，但膽識與氣魄卻毫不遜色，果真是巾幗不讓鬚眉最佳的寫照。

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