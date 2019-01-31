機車這裡可以藏毒 警也嘆：不簡單

2019-01-31 22:20

〔記者王捷／台南報導〕蔡姓男子因為騎車忽快忽慢，加上沒有裝後照鏡，被警方攔下盤查，當時警方查出蔡男有毒品前科，加上機車坐墊下的電瓶蓋沒蓋上，發現一小包安毒，讓警員覺得蔡男的機車可能還有其他地方有毒品，不過蔡男始終不願意坦誠，直到警員誆稱要請機車行過來時，蔡男才拆下機車的前擋，拉出一包琳瑯滿目的毒品，分別有毒咖啡、神仙水等，讓警員嘆真不簡單。

20多歲的蔡男與友人共乘機車出門買晚餐，但是他借來的機車沒有後照鏡，加上蔡男騎車忽快忽慢，讓巡邏警員覺得很奇怪，因此上前盤查，當時警方盤查身分時，發現蔡男有毒品前科，當時看到機車的電瓶蓋子沒有蓋上，所以特別看了一下蓋子內是否藏有違禁品，果真看到一小包毒品。

警員懷疑這輛機車恐怕還有其他地方有異，並看到車殼有多處拆卸的痕跡，懷疑車殼內還有其他毒品，因此要求蔡男交出毒品，起初蔡男不肯，後來警員誆稱要請機車行來看看車子有沒有改裝或有異狀時，蔡男才同意警方搜索，並告知毒品藏在車擋前。

蔡男打開車擋的車殼，警員果然看見一包毒品，毒品內有安毒、神仙水還有毒咖啡等，訊後警方將蔡男依毒品危害防制條例移送法辦。

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