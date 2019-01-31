警政署採購手槍招標爭議 法院發回更審

警政署採購的德製Walther PPQ M2手槍。（圖擷取自NPA署長室臉書粉絲專頁）

2019-01-31 19:42

〔記者楊國文／台北報導〕警政署3年前委託台銀辦理添購近5萬枝警用手槍採購案，由德國Carl Walther生產的PPQ M2手槍得標，參與投標的奧地利GLOCK槍廠不服並提告，台北高等行政法院判奧地利GLOCK槍廠勝訴，並應重做處分；全案上訴後，最高行政法院認定，原審北高行調查不夠詳盡，也有違法之虞，今撤銷原判決，發回北高行更審。

最高行政法院判決指出，內政部警政署為汰換警用勤務手槍，委託台灣銀行於2015年7月間辦理「警用手槍4萬9600枝採購案」，開標方式採「一次投標，分段開標」，分為「規格標、價格標」二段開標；至於得標廠商，應踐行程序為資格、規格審查；樣槍試射；審查委員會審查；開啟價格標共4階段。

4家廠商參與投標，其中奧地利Glock Asia-Pacific Limited及德國的Carl Walther GmbH共2家廠商通過資格、規格審查、樣槍試射、審查委員會審查3關，在開啟價格標時，Carl Walther GmbH因價格未超過底價且為最低新台幣4億5248萬8005元，而得標。

不過，Glock Asia-Pacific Limited不服，提出異議及申訴審議，均遭駁回後，提起行政訴訟，被告是台銀，審理時追加警政署為被告，請求撤銷申訴審議判斷、異議決定及原處分。

台北高等行政法院認定採購違法，判Glock Asia-Pacific Limited勝訴，將申訴審議判斷、異議決定及原處分均撤銷，命令台銀重為處分，並於理由中敘明已勝訴，不用對警政署判決。台銀、警政署不服，提起上訴。

最高行政法院認為，北高行已認為警政署為採購案的實際需求機關，有參與訴訟陳述意見的必要，應依照行政訴訟法第42條規定，命令警政署參加本件訴訟，調查不詳盡，此外，北高行認定備註款附件 6-1審查評分表上所有項目的證明文件，均屬招標文件的一環，進而認定上訴人台銀的規格文件不符招標文件規定，不得參與後續試槍、審查委員會的審查，「尚屬率斷」，因此撤銷發回更審。

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