砸傷菲姐前男友女兒判賠 房產美魔女PO「讓妳毀容」又挨告

2019-01-31 19:58

〔記者陳慰慈／新北報導〕有「房地產美魔女」之稱的王子苓，曾捲入「鍋具女王」菲姐與同居前男友丁洋機的感情糾紛，2015年王女與丁男女兒丁威仁發生衝突，丁女控王女甩她巴掌，還用琉璃獎盃丟擲，造成她右臉受傷，前年底王女判賠20萬元確定，不滿在臉書PO文：「早知道判決結果…我就應該砸個讓妳毀容」，丁女看到怒告，新北地檢署今依恐嚇罪嫌起訴王女。

丁威仁指控，2015年4月8日上午10點左右，王女跑去她任職位的公司要找他父親未果，雙方爆發口角，王女竟出手毆打她的右臉頰，還持擺放在公司門口的琉璃獎盃朝她猛烈丟擲，造成她右下頷撕裂傷，需經縫合及複診而精神痛苦，刑事部分王女被依傷害罪判拘役50日，得易科金5萬元確定；民事部分，前年12月19日判賠20萬元確定。

王女不滿，前年12月20日在臉書PO文：「我的傷害前科這筆帳我應該找誰討公道？我有名單！我沒有要吞喔！」同月27日又在粉絲專頁發文：「曾經傷害過我的人，我也沒因時間而淡忘，因為我一定會報負（復）！」去年3月21日晚間，王女又在臉書貼出丁女臉部受傷流血的照片，還發文稱：「唉！早知道判決結果…我就應該砸個讓妳毀容」，去年4月7日再傳訊給丁女說：「我處處關心您，看哪天是你出殯」，丁女認為人身安全遭恫嚇，對王女提告。

王女出庭時辯稱，「心情不好才貼文，並非針對丁女」；檢方認為王女所言，僅「早知道判決結果…我就應該砸個讓妳毀容」涉嫌恐嚇，其他發言均未達具體加害舉動，不另為不起訴處分。

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