母成植物人 父負債跑路 祖孫4口住處恐面臨法拍

2019-01-31 22:38

〔即時新聞／綜合報導〕台中市北屯區有老婦多年前將房產過戶給女婿，後來女兒吞藥輕生，搶救後成了植物人，每月須負擔5萬元住院費，女婿又因繳不出貸款跑路，老婦與3名孫子頓時面臨房產遭到拍賣的困境，無奈表示「只能走一步算一步。」

據《蘋果》報導，黃姓阿嬤說，20年前與丈夫省吃儉用才買下這房子，育有2男2女，後來丈夫、2名兒子與1名女兒相繼過世，僅存小女兒嫁給從事鋁門窗的游姓丈夫，生下2男1女。阿嬤7年前自覺年事已高，考量女兒有憂鬱症，且有自殺紀錄，才將房子過戶到女婿名下。

未料8個月前，游男與妻子發生爭執，妻子服藥輕生未遂，卻成了植物人，而游男之前幫人作保，加上鋁門窗生意需要周轉，早就拿著房產向銀行抵押貸款，後來繳不出貸款，決定一逃了之，留下阿嬤和3個孩子，而這間房子恐怕也將法拍，祖孫4人恐在年後被迫收拾包袱，離開曾努力打拚來的家。

目前長孫高中畢業未繼續升學，孫女原本就讀高二已在寒假休學，小孫子就讀國一，寒假全待在家裡，節省出遊開銷。長孫說，看到阿嬤獨自承受全家的壓力，「我和弟弟妹妹看了都很不捨與難過，目前只希望我在農曆年後可以找到工作，努力賺錢分擔家計，未來有能力，一定要買間房子讓全家人一起居住，彌補阿嬤的辛勞。」

台中市社會局去年已協助阿嬤取得低收入戶資格，每月可有補助及老人津貼共1萬3500多元，昨日也已協助將植物人女兒從醫院轉介到安養中心照護，減輕住院費用。社會局也將協助後續安置問題，不會讓孫子4人流落街頭狀況發生，若民眾或民間慈善單位欲伸援手，可洽台中市政府社會局社會救助科或北屯區公所社會課。

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