男童玩遊樂場4D遊戲設施 左腳捲入攪爛恐須截肢

2019-01-31 19:54

首次上稿 18:54

更新時間 19:54

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕13歲李姓男童今下午在苗栗縣頭份市尚順育樂世界玩4D遊樂設施，疑似因結束時未將腳收回，導致左腳被機器捲入，消防隊獲報趕到現場，利用機具破壞設備，花費約1小時才將男童救出送醫，但男童左腳掌已被機器截斷，血肉模糊，目前轉送梧棲童綜合醫院。

男童在父母陪同下，前往尚順育樂世界遊玩，下午近4點時，男童自行體驗4D遊樂設施「海洋奇觀」，搭乘列車緩緩向前行，觀賞投影幕呈現的互動遊戲，結束後列車倒退返回月台，坐最左側的男童疑似過程中將左腳伸出，腳掌正好卡在月台與列車間，隨著列車倒退被攪入。

操作人員聽到哭救聲立即暫停運作，但男童2/3左腳掌已卡在約8公分寬的縫內，消防隊員獲報趕到現場，先試圖以機具撐開，但空間不足，後改以圓鋸機切開地板，耗時約1小時，才騰出足夠空間協助男童脫困。

消防隊表示，男童左腳掌被捲入時幾乎已被攪爛，被救出時2/3面積腳掌已斷肢，僅剩一根肌腱銜接著，急忙送往為恭紀念醫院；醫師指出，男童左腳第2至第5趾及左足背都已脫離，血肉模糊，傷口白骨外露，評估恐須截肢，先予以止血包紮後於晚間6點轉送梧棲童綜合醫院。

尚順育樂世界公關部表示，男童年齡及身材皆達到可獨自搭乘標準，運行前也有做安全宣導，但疑似男童乘坐時將腳伸出車外，才導致意外，目前正全力協助家屬安排男童接受醫治，園區遊樂設施也皆有投保千萬以上意外險，待男童傷勢穩定後再釐清責任歸屬及理賠事宜。

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