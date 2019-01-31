遭「乾爹」性侵2年 父堅信20年老友 反質疑女兒說謊

2019-01-31 21:31

〔即時新聞／綜合報導〕新北市52歲尤姓男子借「乾爹」名義從2015年起性侵時年僅7歲的女童，直到2年後被害女童的哥哥向學校老師說，妹妹去乾爹家都「洗得香香的回來」，才揭發尤男猥褻行徑。新北市地檢署今（31日）依2次強制性交、2次強制猥褻罪判尤男12年徒刑。

據《蘋果》報導，被害女童的父親與尤男為近20年好友，失業時他常受到尤男經濟救濟，事件爆發後，他堅稱不會讓女兒單獨去尤男家，也非常信任尤男，反而質疑女兒說謊。女童則證稱遭尤男碰觸身體，對她做類似「伏地挺身」的動作，也寫出曾遭尤男磨蹭、猥褻等被害事實，加上女童處女膜有舊傷，法官考量認為女童父親會迴護尤男，未採信其及尤男說詞。

判決指出，尤男自2015年9月起，在友人住處猥褻時年7歲的被害女童下體，還曾帶乾女兒回住處猥褻、性侵多達3次。直到被害女童的哥哥察覺妹妹每次從乾爹家回來都「洗得香香的」，跟學校老師提及此事，老師追問女童，才揭發尤男。新北地院今判處尤男12年徒刑，全案仍可上訴。

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