少女為愛偷H鋼樑 賣6300僅分得100元

2019-01-31 18:24

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣三義鄉一家工程有限公司7支總重3千多公斤的H鋼樑遭竊，警方追查發現，是公司自家員工46歲謝姓男子夥同友人20歲王姓男子及其13歲的曾姓小女友合力偷走，變賣6300元，謝男分得4200元、王男分得2000元，而曾姓少女僅得100元；警訊後，將3人依竊盜罪嫌分別移送苗栗地檢署、苗栗地方法院少年法庭送辦。

警方也查出，少女為通報協尋人口，她的父親接獲警方通知，一早從宜蘭趕赴苗栗警分局關心；曾父嘆道，女兒從國小6年級起，就多次蹺家，讓他傷透腦筋，如今又為了男朋友觸法，「希望此次能給予她教訓！」

苗栗警分局鯉魚派出所於29日上午11點許，接獲工程公司魏姓負責人報案，指放置在工廠內的7支H300鋼樑遭竊，總重約3255公斤，損失約10萬元。

警方受理後，調閱案發現場周邊監視器畫面，發現當天凌晨有可疑貨車、堆高機出入，且拍攝到竊嫌人影，經魏姓負責人指認，發現其中一人是自家公司員工謝男。

警方遂依據作案用貨車車號再追查，掌握謝男等人逃逸窩藏在台中市后里區，昨天晚間9點前往埋伏，一舉將謝男、王男及曾姓少女查獲。

警方調查，謝男與王男曾在其他家工廠一起工作而結識，王男與曾姓少女則是男女朋友；謝男因缺錢花用，找來王男一同行竊，少女則負責把風。3人將得手的H鋼樑，拿去資源回收廠變賣，換得6300元，謝男分得4200元、王男分得2000元，而曾姓少女僅得100元。

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