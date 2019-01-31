罵女直播主「百人斬、臭鮑魚」 統神哥遭起訴

2019-01-31 18:07

〔記者陳慰慈／新北報導〕網路直播主瑀熙在youtube直播平台發表「【熙熙嚷嚷Talk show】千萬不要穿這樣跟女生約會！NG男生穿著大解析！愛情診療室#3」，遊戲實況直播主亞洲統神的哥哥、暱稱「國動」的張葦航與另一名暱稱「龜狗」的蘇姓實況主另開直播，針對此影片辱罵三字經還一搭一唱開砲表示：「說男生什麼穿海灘褲第一次就被打槍」「我給她20萬搞不好還可以被她哈一下」、「海灘褲裡塞100萬，讓妳跪著舔」、「百人斬」、「臭鮑魚」等語，瑀熙得知後怒提告，新北地檢署今依公然侮辱罪嫌起訴張、蘇男。

起訴指出，去年7月8日，瑀熙在youtube直播平台發表「【熙熙嚷嚷Talk show】千萬不要穿這樣跟女生約會！NG男生穿著大解析！愛情診療室#3」，同月18日，張男與蘇男另開直播，針對瑀熙發表的這篇影片，張男出言辱罵三字經及「海灘褲裡塞100萬，讓妳跪著舔啦！」、「百人斬對不對，百人斬經驗值夠高，對不對，…妳破，妳等級夠高在排行榜前面」，「好像很會穿搭一樣，有種就脫光」；蘇男一開口就罵三字經，不滿表示；「有10幾萬訂閱率就跩起來了」、「敢洗我老闆跟老闆他哥的臉」、「我給她20萬搞不好還可以被她哈一下」等語，瑀熙不滿受辱提告。

庭訊時，張男、蘇男辯稱，只是針對瑀熙發表影片作評論，並非針對告訴人，但檢方依據張男直播內容譯文及影片，認定張男直播時已表明是該直播是針對瑀熙所為評論，因此今依公然侮辱罪嫌起訴兩男。

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