林金連持續僵持6小時 府方聯繫中市府及內政部進行溝通

2019-01-31 17:38

〔記者蘇永耀／台北報導〕黎明幼兒園園長林金連今日中午前往總統府陳情，突拿出筆往手臂猛刺，並拒絕送醫，截至傍晚仍與府方人員僵持中。總統府表示，經與台中市政府聯繫，市府願與林金連溝通，並提供必要協助。

府方指出，總統府副秘書長劉建忻自中午後，即主動致電本案權責機關台中市政府副市長，中間亦多次反覆聯繫溝通，除了解目前案件處理情形，也請市府就所轄本案與陳情的林金連園長多予協助。市府方面也善意回復，目前本案仍在訴訟程序中，主管的地政局願意就本案與陳情人林園長面對面溝通，並提供林園長必要的協調與協助。

至於部分團體提出的法制面訴求，劉建忻亦主動致電內政部次長花敬群，花次長也承諾，將安排與團體會見，就相關議題進行討論。

府方說，林金連園長陳情已超過6小時，過程中情緒劇烈起伏，並長時間拒絕飲水進食，府方與醫護人員全程陪伴，密切關心林園長健康狀況。先前陪同林先生前來的楊友仁教授，也在多方勸阻林園長與隨行團體成員無效後，已於下午3點左右離去。

自2008年起黎明幼兒園被列入道路公園公共設施與住宅區的重劃區範圍，引發配地爭訟的問題，因法院宣判重劃勝訴，黎明幼兒園被要求拆除。

林金連去年11月騎著 Ubike 腳踏車突然現身在台中市雙十路，並逆向衝撞當時台中市長林佳龍的座車，隨即倒地不起，警消趕赴現場，到場時發現林金連身上無明顯外傷，疑似是受到猛烈撞擊導致意識不清，送醫後進行治療。

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