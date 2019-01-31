警政高層異動 基隆市警局長黃明昭代理刑事局長

2019-01-31 17:11

〔記者邱俊福／台北報導〕警政署今天發布三線三星高階警官重要警職異動，刑事局長蔡蒼柏調任署副署長、署警政委員陳國進陞任桃園市警局長、基隆市警局長黃明昭陞任署警政委員並代理刑事局局長，桃園市警局長黎文明出任警大校長，人事將由行政院另行發布。

警政署表示，副署長周文科於107年8月6日退休、邱豐光於同年12月28日陞任移民署署長，考量蔡蒼柏曾任署主任秘書，統合及協調溝通能力佳，予以借重其豐富工作經驗，襄助署長賡續推動各項警政工作；署警政委員陳國進陞任，陳員曾任署保安組組長、屏東縣警局局長、保安警察第六總隊總隊長，內、外勤職務歷練完整，相信定能協助桃園市長鄭文燦，達成守護國門及桃園航空城治安維護任務。

黃明昭是警大51期以下，首位高升至三線三星的高階警官。警政署表示，黃明昭自基層刑事偵查員做起，從事刑事工作達27年餘，曾任雲林縣警察局局長、刑事警局副局長及基隆市警察局局長等職務；且屢破重大刑案，如查獲北市雨衣大盜涉嫌連續運鈔車強盜等案件，對安定民心、維護治安貢獻至距，面對新型態犯罪手法，刑事局仍須不斷強化科技偵查能量，黃員年輕且具發展潛能，本次特予拔擢陞任署警政委員並代理刑事警察局長職務，期許其能更精進防制毒品危害、執行安居緝毒專案及打擊電信網路詐欺犯罪，以維護社會秩序及民眾生命財產安全。

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