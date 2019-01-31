持鐵條闖檳榔攤行竊 警調監視器速逮人

2019-01-31 17:13

〔記者王宣晴／新北報導〕39歲的阮姓男子今晨與28歲的吳姓友人破壞鐵門闖進新北市一間已經休息的檳榔攤行竊，住在隔壁的陳姓老闆娘聞聲查看，已得手2條香菸的嫌犯竟持武器揮舞威嚇，隨後奪門逃逸，警方調閱監視器，今天下午將阮嫌逮捕到案，訊後將依竊盜、毀損罪嫌送辦。

警方調查，今晨0時許，阮男搭著吳男轎車，行經新北市五股凌雲路三段一間拉下鐵捲門的檳榔攤時，竟心生歹意，拿著開鐵捲門的鐵條破壞鐵門，闖進店內行竊，得手兩條價值1800元的長壽香菸，不料，住在隔壁的陳姓老闆娘聞聲查看，驚見小偷趕緊上前制止。

不料，阮男見事跡敗露，竟抓起鐵條揮舞威嚇，老闆娘嚇得呆楞在一旁，阮男趁機逃出檳榔攤，跳上吳男轎車逃逸，老闆娘回過神後趕緊報案求救，警方獲報後調閱監視器，以車追人，今天下午逮到阮男，並通知吳男到案說明。

警方表示，阮男供稱昨日與吳男一同前往北市的行天宮參拜，返家途中經過該間檳榔攤，臨時起意才闖屋行竊，沒想到會遇到老闆娘，警方訊後依竊盜、毀損罪嫌將阮男送辦，並持續通知吳男到案釐清案情。

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