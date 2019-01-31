年難過！北港彩券行遭竊 損失上百萬元

2019-01-31 16:51

［記者黃淑莉／雲林報導］雲林北港鎮一家彩券投注站29日清晨2點半左右遭竊賊闖入，翻箱倒櫃偷走架上的彩券及現金，由於春節刮刮樂購買人多，店家進貨量較平常多，估計損失光彩券就超過百萬元。

投注站業者許婦表示，29日早上準備開店發現鐵捲門被撬開約3、40公分高，心裡直覺不妙，進店內看到架上的刮刮樂彩券幾乎都沒了，就連抽屜裡10多萬元現金也不翼而飛。

調閱監視器，凌晨2點半左右一名戴白色棒球帽、黑色口罩的男子闖入店內，拿著一只袋子搜刮架上、櫃內的彩券及抽屜裡的現金，第一時間報警處理，也向台灣彩券公司通報彩券遭竊，希望公司能針對店內彩券的批號禁止領獎。

許婦無奈說，投注站開業11年，平日各式刮刮樂彩券進貨約10多萬元，根據歷年春節銷售狀況，刮刮樂買氣很旺，所以年前進貨是平日的10倍，沒想到竊賊竟把全部彩券都偷走，真的很可惡，希望警方能早日把竊嫌繩之以法。

北港警分局表示，接獲報案第一時間到現場採證，並調閱相關監視器，現正積極偵辦中，並針對轄內投注站加強巡邏勤務。

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