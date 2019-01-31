襲臀妙齡女 機車男瞎扯：後照鏡惹的禍

2019-01-31 17:17

〔記者楊國文／台北報導〕未婚的林姓男子被控前年上午騎機車途經基隆一所中學附近，對騎自行車的妙齡女子揑摸臀部，得手後加速闖紅燈逃逸，被害人機警記下林男機車末3碼車號數字「779」等特徵提告。林男矢口否認犯行，辯稱是機車後照鏡碰到她的臀部，高等法院不採信，今依性騒擾防治法判林男拘役50天定讞。

判決指出，無業20多歲的林男有女友，穩定交往中。前年8月7日上午7點，林男騎機車行經基隆二信中學附近，看見對向車道有個長相清秀的妙齡女子小芬（化名）騎自行車迎面而來，竟起色心，往前騎到迴轉處折返，加速騎到小芬右後方一路尾隨。

小芬驚覺林男機車駛近，深怕被撞到，往左邊騎，卻發現林男機車也跟著靠左，亦步亦趨；小芬覺得有異，略按煞車放慢速度，林男竟也跟著減速，小芬心想「是不是熟人在惡作劇？」

突然間，小芬感覺右臀被人又捏又摸，正想回頭查看，林男已加速駛離，還在前方路口闖紅燈右轉逃逸。幸好小芬機警記下林男機車的末三碼數字「779」及戴白色安全帽、白色機車，還有身形瘦瘦的、穿短褲，年紀約20歲出頭等特徵報警。

警方調閱路口監視器畫面、機車資料，通知小芬指認，認定林男是犯嫌，循線將他查獲。林男卻說沒有印象碰到小芬，後來改口說，案發當天他當時趕著上班，可能後照鏡不小心碰到小芬的臀部，因為後來他詳細檢查，發現左邊照後鏡有鬆動現象，「應該是後照鏡惹的禍」。

不過，高院認定，小芬提供的機車車型、車號末3碼數字、車身顏色和騎士身體特徵，都和林男吻合，監視器畫面中也看到林男一度駛近小芬的自行車後才分開，加上小芬和林男素不相識，不可能陷害他，考量林男目前無業等狀況，今判林拘役50天，得易科罰金5萬元，全案定讞。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/