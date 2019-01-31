行刑式槍殺天道盟角頭「一輪」 槍手判無期徒刑定讞

2019-01-31 17:25

〔記者張文川／台北報導〕天道盟角頭「一輪」黃義倫前年6月在停車場遭槍手林楊竣近距離開10槍狙殺，一、二審都依殺人罪判林楊竣無期徒刑，負責接頭的謝龍宇判14年，天道盟同心會土城分會成員李尚哲15年，最高法院今駁回上訴確定。

「一輪」黃義倫被槍殺後，外傳前立委林國慶的姪子、同心會土城分會長林立昌是幕後藏鏡人，雙方為了爭奪10億土方利益起衝突，前年9月林立昌在宮廟發放愛心白米，遭聲稱要為大哥黃義倫復仇的槍手陳致綸槍擊受傷，一旁的男子賴國和卻遭波及中彈身亡；去年7月一審法院已另案依殺人罪判陳致綸無期徒刑。

判決書指出，李尚哲代友人處理購車糾紛，與黃義倫在車行爆發口角衝突，不滿遭嗆聲，將此事告知同心會成員簡志鶴及林立昌，事後得知「有人要出300萬處理黃義倫」，但因顧及妻子將臨盆不願冒險，才透過友人謝龍宇牽線，找林楊竣當槍手。

林楊竣貪圖300萬元報酬，答應行凶，前年6月22日晚間9點多，在土城莒光四村停車場，近距離連開10槍射殺黃義倫致死。一、二審皆判林楊竣無徒刑，李尚哲15年、謝龍宇14年。

3人都上訴，林楊竣辯稱只想教訓黃義倫，無意殺人；謝龍宇自認只是幫助犯，不是共同正犯；李尚哲則辯說他是遭到利誘威脅，才做出不實自白，犯案計畫中並沒有要打死黃義倫。

最高法院認定，二審已依證據詳細說明判斷理由，今駁回3人上訴，全案定讞。

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