一清大哥「新高印」之子當街被砍死 昔日司機自首今起訴

2019-01-31 16:37

〔記者黃建華／高雄報導〕去年12月17日凌晨，苓雅區發生一起兇殺案，41歲陳姓商人慘遭林姓汽修工持刀當街殺死，林嫌逞兇後攔下警察自首殺人，警方一查才知，死者竟是已故縱貫線聞人、外號「新高印」的陳姓大哥獨生子，而林嫌還是死者昔日司機，僅因不滿陳男向他催討5萬元債務，並將汽車堵在其門口與林母發生爭吵，林嫌憤而買刀找陳理論，談判破裂連刺陳男胸腹多刀，造成失血過多不治，高雄地檢署今偵結，將林男依殺人罪嫌起訴。

據了解，外號「新高印」的陳姓大哥，早年崛起鹽埕區新高戲院一帶，是活躍在70到80年代的大哥級人物，「一清專案」時被掃，在高雄地區道上輩份相當高，80年代後，傳聞他在瀝青路面工程賺進巨額財富，「新高印」2年前過世，家業幾乎都由獨生男「阿超」繼承。未料，去年12月中旬傳出陳子遭自己昔日司機當街殺死，外界都感意外。

檢方調查指出，32歲的兇嫌林男原當過死者陳男的司機，2017年後兩人因故發生爭執就未再往來，去（2018）年12月17日凌晨零時許，陳男駕車在苓雅區看到林嫌在遛狗散步，停車要求林男積欠他的債務要在3個月內清償，否則要把汽車開到林男家門口，讓其家中經營的修車行無法營業。

但林男不予理會就離開。未料，陳男當天凌晨0點43分竟把車開到林男家門口，並與林母發生爭執。

林男遛狗返家得知上情，萌生殺意，騎機車到九如一路的小北百貨買了一把料理除刀，騎車返家途中於憲政路、大順路口發現步行返家的陳男，林嫌要求陳男移開停在他家的汽車遭拒，掏出預藏的料理刀朝陳男胸部猛刺，刺中心臟、肺臟、肝臟、主動脈多處要害，血胸呼吸衰竭倒臥血泊。

林男逞兇後返家，犯行未曝光前由父親陪同向附近執行守望相助巡邏勤務的員警自首，表示自己「不久前在憲政路持刀捅了一名男子」。警方陪同到兇案現場確認後將他逮捕，林嫌雖是自首，但因案發後外界懷疑案情不單純，檢方將他聲押獲准。

不過，檢方昨偵結全案，排除林嫌係遭人教唆行兇，依殺人罪嫌將林嫌起訴。

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