夏于喬化身女警 參演警署反毒微電影直呼「警察辛苦也危險」

2019-01-31 17:27

〔記者邱俊福／台北報導〕警政署與權可易資訊股份有限公司合作，邀請知名藝人夏于喬、陳建州（黑人）等與警察人員拍攝「真愛你我，歲歲平安」反毒公益微電影，並警民合作成立「反毒英雄聯盟」，今發表「反毒英雄聯盟首部曲」記者會，誓言守護人民，要讓社會大眾都能「歲歲平安」。

夏于喬說，這是第一次穿上警察制服，參與警政署宣導短片的演出，覺得責任重大，現場警察指導如何如何緝毒與攻堅，演出時被警察「不要動」3個字的氣勢嚇到，有點發抖，覺得警察工作真的非常辛苦，也危險，

微電影故事是以一個受盡毒蟲家庭迫害的小女孩，在千鈞一髮危急之際，幸獲緝毒女警（夏于喬飾）相救，而小女孩的母親因吸毒過量送醫不治，緝毒女警決定要給小女孩一個難忘的除夕夜，於是犧牲自己與家人的團圓飯，給了小女孩「歲歲平安」的紅包，並承諾未來也會一直給紅包，保佑小女孩歲歲平安，開心長大，兩人互動交織的淚水，令人感動萬分，也感嘆毒品危害嚴重。

警政署與權可易資訊股份有限公司今日下午舉行「反毒英雄聯盟」公益微電影發表記者會，除邀請聯電榮譽副董事長宣明智擔任反毒防毒諮詢總顧問外，也邀請全國模範警察及績優員警代表與會，其中榮譽副董事長宣明智創設的宣澤科技公司，研發出一款結合半導體科技、生物科技、通訊技術與雲端智慧科技的晶片，裝設在尿斗內管，只要通過的尿液有毒品反應，就會觸發晶片將篩毒資料上傳至雲端。此款篩毒利器已捐贈許多給警察機關執法，並免費提供晶片耗材給警方，公私部門合力打擊毒品犯罪，對於毒品查緝及防制，具有良好成效。

此外，這次反毒英雄聯盟成立，權可易資訊股份有限公司董事長林敬祥為最大推手，他長期致力偏鄉關懷，多次贊助偏鄉國小棒球隊，熱衷公益且關懷弱勢，因為看見毒品摧毀許多家庭，也有感警察查緝毒品、維護治安辛勞，而致力結合警政署成立反毒英雄聯盟，並透過民間力量，未來將由公司購票平台（go票機）交易消費提供每筆20元捐贈警察機關或警友組織作為反毒及員警照護使用，以強化反毒能量，照護員警福利。

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