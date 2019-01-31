不當管教？父親在路旁將幼女「倒立搖晃」遭訓斥

2019-01-31 16:40

〔即時新聞／綜合報導〕今日中午一名網友上傳一段影片，表示在路旁有名父親把年幼的女兒「倒立搖來搖去」，女童有求饒但該名父親仍不理會，直到一名男子看不下去，怒斥該名父親「為什麼這樣對你的小孩？」、「你是她爸爸欸，要保護她才對吧」，目前警方與社會局已介入調查。

影片中可見身穿藍衣的男子怒斥抱著幼女的父親，藍衣男子說：「第一次經過就看你在把她弄倒立，抓來抓去，原本不想管，繞了第2圈你還在弄她，小孩嚇成這樣子，你是她爸爸欸，要保護她才對！」

這名父親整段影片沉默不語，只聽到藍衣男子怒罵的聲音及女童的啜泣聲，由於近期虐童案頻傳，影片PO上網隨即引起不少網友關注，紛紛表示「小孩都說怕了是親生的嘛？傻眼」、「感謝這位先生出面阻止」，另有不少網友相當關心後續發展，有人表示有看到正義哥在打電話報警，後續是否有相關單位介入？

該文的原PO回應，警察與社會局都有介入關切，目前現在社會局已介入調查，望大眾給社會局一點時間了解情況。

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