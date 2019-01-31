溪湖「正義哥」揭順手牽羊偷皮包 警全力追「摳摳哥」

2019-01-31 16:30

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣溪湖鎮出現一名「摳摳哥」，這名年約20歲的男子，昨天中午到「阿讚爌肉飯」用餐時，竟然伸出「無影手」摸掉鄰桌女子的皮包，正巧被一名在旁邊用餐的「正義哥」目睹，急忙告訴店家，店家調出監視畫面，果然見到「摳摳哥」犯案全都錄，今天中午畫面已po至網路，引發警方重視，正全力「緝凶」。

店家不知該名男子是誰，但「摳摳哥」作案時「螳螂捕蟬，黃雀在後」，他渾然不知一旁「正義哥」已經全程目擊。正義哥告訴店家「女子皮包被那人摸走」，他們調出監視器，果然發現男子伸出「無影手」摸走鄰座女子的皮包，但此時「摳摳哥」已經離開。

警方表示，地點是位於溪湖鎮東環路的「阿讚爌肉飯」，時間是30日中午，作案男子若無其事地對鄰座伸出「無影手」，把鄰座女子的皮包摸走，自以為神不知、鬼不覺，其實坐在旁邊另一名男客已經目睹這一幕，但女子結帳後匆忙離開，男客來不及告知，只好告訴店家。

警方說，目前被害女子尚未報案，所以不知損失多少，據店家說，該名女子住外縣市，可能至今還不知自己皮包被摸走。

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