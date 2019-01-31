2幼貓被認養3小時就遭虐死 狠男被判7月徒刑、罰30萬元

2019-01-31 15:58

［記者鄭淑婷／桃園報導］桃園市廖姓男子向張姓男子認養剛撿到的2隻幼貓，豈料，短短3小時2隻幼貓就死亡，桃園市政府動物保護處接獲通報，會同警方趕往廖男住處，將2隻幼貓送往台灣大學解剖；廖男否認虐待，辯稱2隻貓是從高處墜落死亡，不過，解剖報告指出，2隻貓生前曾遭嚴重鈍力所傷，並非從高處墜落死亡，廖男說詞被打臉，動保處依違反「動物保護法」將廖男送法辦，桃園地院法官日前審結，考量廖男始終否認犯行、犯後態度惡劣，審結判處他7月徒刑、併科罰金30萬元。

廖男於2017年12月19日早上11點多，向張男認養2隻剛撿到的母幼貓，帶回家飼養在陽台，才短短不過3小時，張男就接獲廖男告知「貓死了」，都是不小心從高處摔落，張男質疑廖男虐貓，緊急通報桃園市府動保處，動保處人員隨即會同警方前往調查，並將2隻幼貓送往台大獸醫專業學院生農學院附設動物醫院解剖，解剖報告指出，其中1隻幼貓腹腔內有大量血液及血塊、身體多處骨折、肝臟破裂，另一隻則有右側骨折、左右側皮下組織出血、腹腔大量血塊、肝臟破裂。

解剖報告另指出，根據文獻，幼貓在6到7週就會發展出空中轉正的能力，代表從高處跳下或掉落時，只要有足夠的反應時間就可空中轉正，落地時常為四肢或腹部著地，而2隻幼貓約8週大，因此，從2隻幼貓的傷勢研判，應是生前曾遭受嚴重鈍力所傷，並非如廖男所述，是從240公分高的地方掉下受傷；動保處人員也證稱，2幼貓均有肝臟破裂，如非強大的衝擊力，是不會導致這樣的情況。

廖男被依違反動保法送辦後始終否認犯行，他辯稱，當初是透過臉書向張男認養貓，將貓帶回家時都很正常，但發現貓死亡時全身都是屎尿，所以他曾幫貓沖洗身體，也親眼看到貓從曬衣架墜落，頭部及腹部著地，一隻墜落後，隔10多秒另一隻也墜落，他若是「兇手」，就不會主動跟張男說貓死了，一定是推稱貓遺失，不過，張男說詞不被法官採信。

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