失智翁深夜迷途 造橋警方扮柯南找家

2019-01-31 15:45

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣竹南警分局造橋分駐所警員陳柔樺、周芸羽、徐志強、謝裕琮日前執行夜間巡邏，在苗14線御國華城社區發現一名身形孱弱的老翁，正獨自緩緩走向造橋，立即上前關心，但老翁卻疑年老失智，無法應答，警員經過各方線索拼湊比對，才確認老翁身分，通知其孫女將他帶回，也讓正焦急尋人的家人再三感謝。

86歲羅姓老翁獨自出門後便不知去向，直至深夜還在路邊徘徊，找不到回家的路，正巧遇上警方巡邏，發現老翁神色茫然、步履蹣跚，立即驅車上前詢問，但老翁卻連自己的姓名、地址都無法回答，當下讓警方也束手無策。

由於已入夜，氣溫下滑，再加上夜色昏暗車來車往，就怕老翁出意外，警方先將他帶回警局休息，隨後循循善誘問出片段線索，再以警用行動電腦查詢比對，這才查出老翁身分，立即通知其孫女將他帶回，孫女正擔憂老翁失蹤恐受凍失溫，接到警方通知總算鬆一口氣。

竹南警分局呼籲民眾，現在氣候逐漸寒冷，入夜後氣溫驟降，提醒民眾多多關心家中長者身體狀況及動向，如有失智情形，可申請「愛心手鍊」，一旦走失，可透過手鍊上24小時的服務專線，便可以馬上聯繫上家屬。

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